Mexico beschuldigt kledingmerken inheemse ontwerpen te stelen

De Mexicaanse regering beschuldigt opnieuw grote kledingmerken ervan inheemse Mexicaanse ontwerpen te gebruiken zonder om toestemming te hebben gevraagd. Het ministerie van Cultuur wil genoegdoening voor inheemse bevolkingsgroepen van het land. Minister Alejandra Frausto spreekt van ‘culturele toe-eigening’ en die is volgens haar schadelijk voor de economie en de cultuur van met name inheemse volken in de zuidelijke staat Oaxaca.