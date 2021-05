Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is erg blij dat de coronamaatregelen voor de horeca verder worden versoepeld. „Zeker goed nieuws”, laat KHN-voorzitter Robèr Willemsen weten. Hij zegt dat KHN de laatste tijd hard heeft gelobbyd in Den Haag voor verdere versoepeling van de maatregelen. „Ik ben blij dat het gelukt is. Het is een hele stap.”