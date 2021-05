Beddenwinkelconcern Beter Bed is in vergevorderde gesprekken over de verkoop van zijn Zweedse winkelketen Sängjätten. De beoogde koper is Lars Larsen Group, het bedrijf van de familie van de oprichter van de Deense interieurketen Jysk. De onderhandelingen over Sängjätten moeten eind juni afgerond zijn.