Zomaar ineens, in een paar weken tijd, is het er: het schitterende groen, en ál die andere ontroerend mooie kleuren die bij de lente horen. Aarzelend kwam het op gang, en nu, in deze week van Pinksteren, leek het alsof alles in één keer uitspátte: het beukenbos, de varens, de bosbessenstruikjes, de brem, de meidoorn.