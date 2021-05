Onderhandelingen over de hervorming van het Europees landbouwbeleid waarin strengere klimaat- en milieueisen centraal staan zijn vrijdagmorgen in Brussel mislukt. De lidstaten en het Europees Parlement kunnen vooralsnog geen compromis vinden over de mate van vergroening waar de Europese boeren en tuinders de komende jaren voor moeten zorgen. In juni gaan de onderhandelingen verder.