Kroongetuige Nabil B. is vrijdag niet aanwezig in de rechtbank in Amsterdam-Osdorp waar opnieuw een zitting is in het grote liquidatieproces Marengo. De advocaten van B. lieten de vorige zittingsdag, woensdag, weten dat B. zijn kroongetuigendeal met justitie ‘on hold’ heeft gezet. Hij deed dat uit diepe onvrede over de veiligheidsmaatregelen voor zijn gezin.