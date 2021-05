Voor de tweede keer in een korte tijd heeft de Hongkongse mediatycoon Jimmy Lai een celstraf van 14 maanden gekregen. Lai, een prominent voorvechter van meer democratie in de voormalige Britse kroonkolonie, werd schuldig bevonden aan het organiseren van een samenkomst zonder toestemming van de autoriteiten tijdens een van de protesten voor democratie in 2019.