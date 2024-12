Hooggerechtshof Japan: niet erkennen homohuwelijk ongrondwettelijk

Dat homo’s niet kunnen trouwen, noemt de rechtbank strijdig met artikel 13 van de grondwet. Daarin staat een bepaling die het recht op het nastreven van geluk garandeert. Ook zei de rechtbank dat het verbod in strijd is met delen van de grondwet die gelijkheid voor de wet garanderen en de individuele waardigheid en de essentiële gelijkheid van beide seksen hooghouden. „Er is niet langer een reden om het huwelijk tussen koppels van hetzelfde geslacht niet wettelijk te erkennen”, zei rechter Takeshi Okada.

Met de uitspraak neemt de druk op het parlement om het homohuwelijk te erkennen toe. Japan is het enige land van de G7 dat geen homohuwelijk of officieel partnerschap kent. Overigens erkennen in Azië alleen Taiwan en Nepal het homohuwelijk. Vanaf 22 januari 2025 kunnen homo’s ook in Thailand trouwen.