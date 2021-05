Zijn uitspraken waren even verbazingwekkend als veelbelovend. Matthias Schmale, directeur van VN-vluchtelingenorganisatie UNRWA in Gaza, verklaarde enkele dagen geleden tijdens een interview met de Israëlische zender Channel 12 News dat de recente Israëlische luchtaanvallen op doelen van Hamas in de Gazastrook uiterst nauwkeurig waren. Daardoor zouden, op een enkele uitzondering na, geen burgerdoelen zijn geraakt.