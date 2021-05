Schoolleiders maken zich zorgen over het tijdspad en de beschikbaarheid van het personeel voor het Nationaal Programma Onderwijs na corona. Meer schoolleiders (56 procent) zijn wel positiever over het plan zelf. In maart was dit nog 23 procent. Dat meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) na een onderzoek onder schoolleiders.