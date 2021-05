De Europese beurzen zijn in opperbeste stemming het weekend ingegaan. Nieuwe cijfers over de bedrijvigheid binnen de industrie- en dienstensector van de eurozone zorgden ervoor dat optimisme de overhand kreeg. Volgens cijfers van marktonderzoeker Markit nam de economische activiteit in de regio toe in het sterkste tempo toe van de afgelopen drie jaar. Op het Damrak maakte Fastned goede sier met een winst van ruim 11 procent.