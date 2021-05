Uitkeringsinstantie UWV heeft in de eerste twee weken na opening van een nieuw loket ruim 19.000 aanvragen binnengekregen voor loonsteun vanwege de coronamaatregelen. Daarmee is de vijfde periode voor de zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) nog altijd rustiger dan voorgaande periodes.