In Nederland is over enkele weken een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De maan schuift op 10 juni voor een deel van de zon langs, waardoor het lijkt alsof er een hap uit de bovenkant van de zon is. Mensen kunnen onder anderen naar sterrenwachten toe om samen naar de verduisterde zon te kijken. Het is de eerste eclips boven Nederland sinds 2015.