Nikkei wint, Tencent zakt in Hongkong na resultaten

De aandelenbeurs in Tokio won vrijdag opnieuw terrein. Beleggers trokken zich op aan het herstel op Wall Street, waar de afnemende inflatievrees een einde maakte aan een driedaagse verliesreeks. Vooral de technologiebedrijven werden weer gekocht in navolging van de stevige koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. In Hongkong werden de aandelen van het Chinese technologieconcern Tencent echter van de hand gedaan ondanks beter dan verwachte resultaten van de eigenaar van de populaire chatapp WeChat.