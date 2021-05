In het gerechtshof in Den Haag begint donderdag met enige vertraging het hoger beroep van de 51-jarige Amerikaan James B., die vorig jaar veroordeeld is voor het misbruiken van een meisje in een Rotterdamse hotelkamer. De rechtbank in Rotterdam legde hem in juli vorig jaar dertig maanden cel op voor misbruik en aan het ouderlijk gezag onttrekken van het destijds 12-jarige slachtoffer.