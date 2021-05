Het kabinet heeft aan het begin van de coronacrisis bewust veel meer persoonlijke beschermingsmiddelen ingekocht dan nodig. Er moest koste wat kost voorkomen worden dat zorgmedewerkers bijvoorbeeld zonder mondkapjes zouden komen zitten, zei minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) woensdag. „Ik zeg liever sorry voor een heleboel te veel dan dat we sorry hadden moeten zeggen voor een tekort.”