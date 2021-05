Door de vergrijzing komen er te weinig nieuwe tandartsen bij om het aantal dat de komende jaren met pensioen gaat te vervangen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport over de tandheelkunde. Jaarlijks gaan 300 tandartsen met pensioen, terwijl er er ongeveer 210 instromen op de arbeidsmarkt. Binnen tien jaar gaat 40 procent van alle tandartsen in Nederland met pensioen.