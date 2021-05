De Noorse economie is in het eerste kwartaal van 2021 met 1 procent gekrompen. Daarmee viel de krimp sterker uit dan de 0,4 procent waar de centrale bank van het land vanuit was gegaan. Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hadden een duidelijk effect op het bruto binnenlands product (bbp) van de rijkste van de Scandinavische landen.