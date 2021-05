‘Coronacrisis tastte ook cyberveiligheid aan’

Bedrijven hebben vorig jaar fouten gemaakt bij het snel introduceren van onlinediensten of het verplaatsen van bedrijfsinformatie naar online-opslagsystemen door de coronacrisis. Ook werkten mensen door corona massaal thuis, waar systemen vaak niet goed beveiligd zijn. Mede daardoor is het aantal cyberincidenten wereldwijd vorig jaar toegenomen tot 5258 bevestigde datalekken. In 2019 waren dat er nog 3950. Dat zegt telecomprovider Verizon naar aanleiding van een jaarlijks rapport over cybersecurity.