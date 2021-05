CO2-opslag stap dichterbij door toekenning miljardensubsidie

Het megaproject om CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven op te slaan in een leeg gasveld, is een stap dichterbij gekomen. De betrokken bedrijven hebben subsidie toegekend gekregen die kan oplopen tot ruim 2 miljard euro, zo bevestigt een woordvoerder van Shell na berichtgeving door de NOS. Shell is met de raffinaderij in Pernis de grootste deelnemer aan het project Porthos. Ook ExxonMobil, Air Liquide en Air Products doen daaraan mee.