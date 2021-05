Slechts een op de vijf RD-lezers in Staphorst, Urk en Rhenen wil zich laten inenten tegen corona. Stel dat over twee maanden –als de meeste Nederlanders een prik kunnen hebben gehad– de coronaregels worden opgeheven, zijn virusuitbraken in dergelijke Biblebeltgemeenten met een lage vaccinatiegraad dan een kwestie van tijd?