Een flitskrediet is een lening met een korte looptijd en relatief lage leensom. Voor aanbieders van flitskrediet in Nederland is een vergunning verplicht en gelden een aantal regels. Zo moeten aanbieders toetsen of een lening verantwoord is. Ook geldt er een maximale kredietvergoeding. Deze is per augustus vorig jaar tijdelijk verlaagd tot 10 procent op jaarbasis.