De Italiaanse fietsbandenmaker Vittoria neemt het Nederlands A. Dugast over. Dat bedrijfje specialiseert zich in handgemaakte banden voor zowel op de baan, de weg als bij het veldrijden. Onder meer Mathieu van der Poel en Wout van Aert rijden in het veld op de banden van A. Dugast, net als Marianne Vos.