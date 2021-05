OMT-advies: versoepeling bij 20 procent minder ziekenhuisopnamen

Meer versoepelingen van coronamaatregelen moeten pas worden doorgevoerd als eerst het aantal mensen met corona dat in een „lopend 7-daagsgemiddelde” in een ziekenhuis en intensive care wordt opgenomen, met 20 procent is afgenomen. Deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) adviseren dat aan het kabinet, schrijft zorgminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Zo’n daling ziet het OMT nu nog niet, aldus de minister.