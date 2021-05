De aandelenbeurzen in New York zijn de eerste handelsdag van de maand mei met winsten begonnen. Veel aandacht ging uit naar Berkshire Hathaway, het beursgenoteerde investeringsvehikel van Warren Buffett. De hoogbejaarde superbelegger maakte bekend dat de 58-jarige Greg Abel zijn opvolger wordt als hem iets overkomt. Het aandeel Berkshire steeg in de vroege handel bijna 2 procent.