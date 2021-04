De Amerikaanse president Joe Biden heeft op een treinstation in Philadelphia een pleidooi gehouden voor verbetering van het openbaar vervoer en de realisering van meer hogesnelheidslijnen. Hij was vrijdag te gast bij spoorwegbedrijf Amtrak, dat zijn 50-jarige bestaan vierde, en vroeg aandacht voor zijn plannen voor de aanpak van de infrastructuur in de VS. Biden wil daarvoor 1,9 biljoen dollar uittrekken.