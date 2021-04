De aanschafbelasting op personenauto’s en motoren (bpm) volgens een nieuwe meetmethode voor CO2-uitstoot is niet in strijd met het Europees recht. Dat oordeelde de rechtbank Arnhem. Een importeur klaagde juist dat twee uit Italië geïmporteerde auto’s door de Nederlandse fiscus hoger werden belast dan vergelijkbare auto’s die in Nederland werden verkocht.