Meditatie: Vorst

Koningsdag ligt een paar dagen achter ons. We vierden de verjaardag van onze koning. Dit keer (opnieuw) op andere wijze dan anders. Om de bekende reden(en) lieten de omstandigheden dat niet toe. Hoe anders is dat met de Vorst over Wie het in Openbaring 1 gaat. Het laatste Bijbelboek opent ermee. Bovenstaande woorden kunnen zomaar bekend voorkomen. Menig dienaar van het Woord opent er de kerkdienst mee. Zij vallen onder het votum en de groet. Zó komt de Heere op de eerste dag van de week tot ons.