Het kabinet zorgt voor een extra testvoorziening voor inwoners van regio’s die grenzen aan Duitsland. Die is bedoeld voor mensen die voor werk, opleiding, mantelzorg of een doktersafspraak de grens over moeten, en daarvoor volgens de Duitse regels elke keer een negatieve coronatest moeten kunnen overleggen, meldt staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken).