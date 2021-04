Rutte: niet trots op wat ik teruglees in notulen ministerraad

„Ik ben ook niet trots wat ik teruglees”, zei demissionair premier Mark Rutte in het debat over de notulen van de ministerraad over zijn eigen opmerkingen die daarin zijn opgetekend. Vooral dat hij instemde met de opmerking van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen dat coalitiepartijen niet kritischer mogen zijn dan de oppositie, is „ongepast”, zei hij. Toch is het af en toe bespreken van Kamerleden „niet te vermijden”, meent Rutte.