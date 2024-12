SGP stelt Kamervragen over feministisch buitenlandbeleid

De SGP’er stelde maandag schriftelijke Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving in het Reformatorisch Dagblad van afgelopen vrijdag. Buitenlandse Zaken publiceerde eind november een „ handreiking ” voor het Nederlandse feministisch buitenlandbeleid (FBB), bedoeld voor de eigen medewerkers.

„Het is bizar dat we op dit ministerie een uitbreiding lijken te zien van genderprojecten, wat ook nog eens beslag legt op de nodige tijd en middelen”, aldus Stoffer op X. „Laten we focussen op wat echt belangrijk is.”

In de handreiking valt onder meer te lezen dat het streven is dat voor eind volgend jaar iedere medewerker van het ministerie FBB-trainingen heeft gevolgd „en opgedane inzichten toepast”. Stoffer wil weten of het volgen hiervan verplicht is. Ook vraagt hij in hoeveel „FBB-trainers” wordt geïnvesteerd.

Verder wil Stoffer van Veldkamp weten hoe intensivering van taken, extra trainingen en opleidingen zich verhouden tot de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op het ambtelijk apparaat en Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland. In de handreiking gaat het ook over het verbeteren van de „gender- en diversiteitsbalans”. Stoffer vraagt of Veldkamp kan garanderen dat dit niet ten koste zal gaan van „kerncompetenties als diplomatieke vaardigheden, vakinhoudelijke deskundigheid en talenkennis”.

In het document van het ministerie wordt „ontzegging van seksuele en reproductieve gezondheidsrechten” (SRGR) genoemd als voorbeeld van discriminatie van vrouwen. Stoffer wil weten of de regering het ontzeggen van SRGR, inclusief abortusrechten, als discriminatie ziet.