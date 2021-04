Het is donderdag door het hele land nat en bewolkt en dat leidt tot teleurstelling onder horeca-ondernemers. Na de „feestelijke” heropening van woensdag zijn de terrassen een dag later weer grotendeels leeg. Dat bewijst volgens de Amsterdamse horecabaas Won Yip (zeven horecazaken in Amsterdam) „dat de versoepelingen economisch geen enkel nut voor ondernemers hebben”.