Aziatische beurzen stijgen na Fed-besluit en Apple-cijfers

De Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag overwegend licht vooruit. Beleggers verwerkten het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) om het huidige stimuleringsbeleid ongewijzigd te laten. De toeleveranciers van Apple in de regio lieten een gemengd beeld zien na de resultaten van de iPhonemaker. De handel verliep verder relatief rustig aangezien de belangrijke beurs in Tokio gesloten bleef vanwege een vrije dag in Japan.