Hoogleraar Hans Severens vertrekt bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), naar aanleiding van onderzoek naar zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de universiteit is „in goed overleg besloten” dat de hoogleraar per 1 augustus opstapt. Over de inhoud van twee onderzoeksrapporten wil de EUR niets kwijt. De rapporten blijven vertrouwelijk.