De rechtbank in Amsterdam neemt op 3 mei het nieuwe onderkomen aan de Zuidas in gebruik. De ruim 60.000 vierkante meter biedt over tien etages ruimte aan circa 1000 rechtbankmedewerkers, waaronder 200 rechters, plus nog eens 200 medewerkers van zogeheten ketenpartners zoals het Openbaar Ministerie. De totale kosten van de nieuwbouw, inclusief dertig jaar beheer en onderhoud, bedragen 235 miljoen euro.