Advocaat beschuldigt OM van ‘trial by media’ in Bandidoszaak

Advocate Sandra Carli beschuldigt het Openbaar Ministerie van „trial by media” in de megazaak tegen de Bandidos. Voor de rechtbank in Maastricht haalde ze maandag fors uit naar het OM, dat een beeld zou hebben geschapen van onder meer intimidatie en wapenhandel. Volgens haar is sprake van een blijvende stigmatisering. Carli verzocht de rechtbank dit „schandpaaleffect” mee te laten wegen in het oordeel over haar cliënt, Willy R. (58). Het OM had tegen hem 18 maanden geëist wegens lidmaatschap van een criminele organisatie en openlijke geweldpleging bij café Dug Out in 2015.