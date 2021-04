Sinds woensdagmiddag 12.00 uur stromen de terrassen in Nederland weer vol. De animo is groot ondanks alle coronavoorwaarden. Het leidde op sommige plekken tot lange rijen wachtenden, zoals op de Neude in Utrecht en de Grote Markt in Den Haag. In Groningen werd terraspersoneel onthaald met „een daverend applaus”, aldus Sander Hoekstra, assistent-bedrijfsleider van De Drie Gezusters op de Grote Markt.