Verzekeraars Aegon en NN koplopers in afwachtende AEX

De verzekeraars Aegon en NN Group stonden woensdag bovenaan in de Amsterdamse AEX-index. Ook elders in Europa stonden de financiële bedrijven in de belangstelling dankzij sterke kwartaalresultaten van Deutsche Bank en Lloyds Banking Group. De Europese beurzen lieten kleine koersuitslagen zien. Beleggers namen weinig risico in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag naar buiten komt. Ook werd uitgekeken naar de kwartaalupdates van iPhonemaker Apple en socialemediabedrijf Facebook, die na de slotbel op Wall Street worden vrijgegeven.