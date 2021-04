Beurshandel in teken Fed-besluit en kwartaalcijfers

De aandelenhandel op de Amsterdamse beurs staat woensdag vooral in het teken van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Daarnaast verwerken beleggers de resultaten van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet. In Europa gaven onder meer de grote banken Santander, Deutsche Bank en Lloyds een kijkje in de boeken. Ook wordt uitgekeken naar de kwartaalupdates van iPhonemaker Apple en socialemediabedrijf Facebook, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen.