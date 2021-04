VN-chef vraagt om creativiteit bij start gesprekken over Cyprus

Bij het begin van gesprekken over het verdeelde Cyprus heeft VN-chef Antonio Guterres de leiders van Grieks- en Turks-Cyprus opgeroepen „creatief” te zijn. Guterres ontmoet in Genève onder anderen de Grieks-Cypriotische president Nikos Anastasiades en diens Turks-Cypriotische tegenhanger Ersin Tatar in een poging de patstelling op het eiland los te trekken. Het is voor het eerst sinds de vredesonderhandelingen medio 2017 spaak liepen dat de partijen weer om tafel zitten.