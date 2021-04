Drukte in steden door mooi weer op Koningsdag

In heel Nederland is het druk in parken en op straat vanwege het mooie weer en Koningsdag. In Amsterdam, Utrecht en Haarlem werden mensen opgeroepen niet meer naar de stad te komen. Ook in Arnhem roept de gemeente mensen op weg te blijven van de Markt in het centrum, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat het maximale aantal deelnemers aan een demonstratie daar is bereikt. Ook is het in onder meer Maastricht, Breda en Tilburg erg druk op sommige plekken.