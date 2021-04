Politie maakt einde aan demonstratie bij azc in Echt

Politie en marechaussee hebben zaterdagmiddag een einde gemaakt aan een verboden demonstratie voor het asielzoekerscentrum in het Limburgse dorp Echt. Aanleiding van de demonstratie was een steekpartij eerder deze week waarbij zeven bewoners van het azc gewond raakten, van wie twee zeer ernstig. Voor een actiegroep uit Amsterdam was dat aanleiding om naar Echt af te reizen en daar te demonstreren tegen de leefomstandigheden in de Nederlandse azc’s.