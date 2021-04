De Duitsers nemen dit jaar afscheid van bondskanselier Angela Merkel. Na zestien jaar vindt de christendemocraat het genoeg en stapt zij op. Zij is de eerste die als zittend bondskanselier zich niet herkiesbaar stelt. Voor haar was het alleen bondskanselier Helmut Kohl die zestien jaar lang bondskanselier was, namelijk van 1982 tot 1998. In dat laatste jaar verloor hij de verkiezingen van de SPD’er Gerhard Schröder.