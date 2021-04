Zowel bij de coronasteunwetgeving als bij de Jeugdwet ligt onrecht op de loer. Daarvoor waarschuwt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, in het jaarverslag. Dat hij zich kritisch uitlaat over het huidige beleid is ongebruikelijk, maar Naves wil zo meer betrokkenheid tonen bij bestaand beleid en wetgeving om onrecht te voorkomen.