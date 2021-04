De aandelenbeurs in Tokio toonde donderdag een stevig herstel na de zware verliezen in de afgelopen dagen. Vooral de Japanse chipbedrijven veerden op in navolging van het sterke kwartaalbericht van de Nederlandse chipmachinemaker ASML. Beleggers trokken zich daarnaast op aan de hogere slotstanden op Wall Street. Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag naar buiten komt.