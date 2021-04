De grote brand die woensdagavond bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi in Amsterdam ontstond, is onder controle. Dat laat een woordvoerder van de brandweer weten. In een van de twee loodsen op het terrein aan de Kajuitweg stonden matrassen in brand. De brandweer rukte met groot materieel uit, om 21.00 uur werd het sein brand meester gegeven.