De 20-jarige Kevin A. is veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn aandeel in de gewelddadige confrontatie tussen Amsterdamse en Rotterdamse drillrapgroepen bij de Pier in Scheveningen. De rechtbank Den Haag veroordeelt hem voor het voorbereiden van doodslag, openlijke geweldpleging, vuurwapenbezit, bedreiging en diefstal met geweld.