Schiphol Airport stond in het eerste kwartaal van 2021 nog net in de top 10 van drukste luchthavens van Europa. De luchthaven verwelkomde bij elkaar ruim 2 miljoen reizigers. Dat betekende op jaarbasis een daling van 87 procent, meldt brancheorganisatie ACI Europe. Een jaar eerder was Schiphol nog de nummer 3.