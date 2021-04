De wereldwijde verkopen van het Duitse auto- en truckconcern Volkswagen zijn in het eerste kwartaal flink gestegen, nadat die een jaar eerder nog scherp waren gedaald door de uitbraak van het coronavirus. Met name in China deed het moederbedrijf van automerken als Audi, Porsche, Skoda en Seat goede zaken, net als in Noord-Amerika. In West-Europa was nog wel sprake van een daling.