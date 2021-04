Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen gaat in hoger beroep in de schadeafhandeling van het stintdrama. Bij het ongeluk met de elektrische bolderkar, die vaak werd gebruikt door scholen en kinderopvangcentra, kwamen in 2018 vier kinderen om het leven. Direct daarna werd de stint van de weg gehaald. Het was een grote kostenpost voor instellingen, die nu ander vervoer moesten regelen.